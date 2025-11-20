Adolescente de 15 anos é apreendido após assalto a farmácia em Cruzeiro do Sul

Primeira etapa deve atender 1 milhão de famílias com recarga gratuita do botijão; governo promete alcançar 15 milhões até março de 2026.

O programa nacional Gás do Povo terá início na próxima segunda-feira (24), mas o Acre ainda não foi incluído na fase inicial de distribuição. Nesta primeira etapa, cerca de 1 milhão de famílias em situação de vulnerabilidade social receberão gratuitamente a recarga do botijão de gás de cozinha (GLP 13 kg).

Serão contempladas inicialmente as capitais Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Teresina (PI). De acordo com o governo federal, a previsão é que até março do próximo ano o programa alcance 15 milhões de famílias em todo o país.

Para comprovar o direito ao benefício, o cidadão poderá apresentar o cartão do Bolsa Família, o cartão de débito da Caixa ou o CPF, que deve estar associado a um código de validação enviado por SMS. O governo afirma que o novo modelo garante mais rastreabilidade, segurança e eficiência no processo de entrega.

Direito ao benefício

O gás gratuito destina-se às famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário-mínimo (R$ 759,00) e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Terão prioridade aquelas que já recebem o Bolsa Família.

