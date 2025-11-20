PRF prende homem com quatro armas de fogo em caminhonete na BR-364, em Cruzeiro do Sul

Suspeito demonstrou nervosismo durante abordagem; armamento artesanal calibre .32 estava escondido atrás do banco traseiro

Um homem identificado como Antônio, de 38 anos, foi preso nesta quarta-feira, 19, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser flagrado transportando quatro armas de fogo dentro de uma caminhonete na BR-364, em Cruzeiro do Sul.

A equipe da PRF realizava patrulhamento ostensivo na rodovia quando decidiu abordar o veículo. Durante a fiscalização, os policiais perceberam que o motorista apresentava nervosismo, o que levou à realização de uma vistoria mais detalhada.

Atrás do banco traseiro, os agentes encontraram quatro armas tipo garrucha, sendo três completas e um cano, todas municiadas. Segundo Antônio, as armas eram calibre .32, de fabricação artesanal e estavam em condições de funcionamento. Ele não apresentou qualquer documentação ou justificativa plausível para transportar o armamento.

O suspeito afirmou ainda que não seria possível retirar as munições sem efetuar disparos. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e, junto com o material apreendido, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para as medidas legais cabíveis.

