Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam a ocorrência e encaminharam as vítimas para o Pronto Socorro

Natanael Souza da Costa, de 13 ano, morreu esmagado por um poste na tarde deste domingo (15), após a colisão de um carro. A condutora do veículo, Mayara Gomes de Freitas, de 21 anos, fraturou o braço esquerdo, sua filha, de cinco anos e Nicolle Dandara Gomes Pereira, de 19 anos, irmã da motorista,ficaram feridas. O acidente aconteceu na Via Chico Mendes, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o veículo de modelo Punto, trafegava sentido Centro-bairro quando perdeu o controle e acabou colidindo com um poste de energia elétrica.

O acidente ocorreu na tarde deste domingo/Foto: ContilNetDuas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam a ocorrência e encaminharam as vítimas para o Pronto Socorro de Rio Branco, todos em estado de saúde grave.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans), juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar, RBtrans, Instituto Médico Legal IML, todos estiveram no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia e o Instituto Médico Legal IML. A Polícia Rodoviária confeccionou um boletim de ocorrência de trânsito, e o veículo foi removidos por um guincho para o pátio do Detran.

Comentários