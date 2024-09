Adolescente agredido ao cobrar pensão do pai morre no Hospital da Criança

A ex-esposa do pai também chegou ao local e se envolveu na confusão. Minutos depois, dois homens, armados com um terçado e um capacete chegaram em motocicletas e iniciaram as agressões contra os jovens

Com Davi Sahid

O adolescente Pedro Henrique Costa Dias, de 13 anos, que foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser agredido com golpes de capacete na cabeça, na noite de sábado, 21, morreu no Hospital da Criança na tarde dessa terça-feira, 24, em Rio Branco (AC).

Ele e seu irmão, Ivan Victor, de 18 anos, foram atacados no momento em que cobravam do pai o pagamento da pensão alimentícia, que não estava sendo efetuado. Após uma acalorada discussão entre o pai e o adolescente, ambos foram surpreendidos por supostos familiares da atual esposa do homem, que saíram da casa com a intenção de agredi-los. O caso aconteceu na rua Osasco, situada no bairro João Eduardo II, região da Baixada da Sobral.

No dia do ocorrido, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) encaminhou Pedro Henrique ao pronto-socorro de Rio Branco. À noite, o adolescente foi transferido para o Hospital da Criança com suspeita de morte encefálica (ME). Após três dias, os médicos confirmaram a morte de Pedro Henrique e comunicaram à família.

O corpo foi removido à noite por agentes de Necropsia do Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames cadavéricos para ser liberado para que a família realize o velório e sepultamento.

Entenda o caso

A ex-esposa do pai também chegou ao local e se envolveu na confusão. Minutos depois, dois homens, armados com um terçado e um capacete chegaram em motocicletas e iniciaram as agressões contra os jovens. Durante o ataque, um dos agressores desferiu um golpe violento com o capacete na cabeça do adolescente, que desmaiou e começou a convulsionar. Ele permaneceu inconsciente por vários minutos.

O agressor, acusado de tentativa de homicídio, seria filho de um empresário local do ramo de restaurantes na Baixada da Sobral.

Fontes extraoficiais indicam que uma facção criminosa teria decretado a morte de algumas pessoas que participaram das agressões. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

