Acusado de atropelar e matar dois amigos em rodovia é ouvido em audiência on-line no Acre

Moraes mora em Santa Catarina, onde cumpriu as medidas cautelares, como suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e comparecimento mensal em juízo até maio deste ano quando a justiça suspendeu as medidas.

A defesa do motorista, disse que agora deve fazer as alegações finais e quando forem apresentadas é que a sentença vai ser definida.

“A maioria das testemunhas já foram ouvidas, hoje, foi para ouvir ele e já tivemos as alegações finais do Ministério Público. Agora vamos fazer as alegações finais da defesa e aguardar ser sentenciado”, disse a advogada Vanessa Chalub.

Moraes conduzia a caminhonete que atropelou e matou os amigos. À polícia, na época do crime, o condutor disse que não conhecia o trecho da estrada porque morava fora do estado. Ele ainda informou que tinha ingerido bebida alcoólica no dia anterior e no dia do acidente ele se negou a fazer o teste do bafômetro, segundo o processo.