Brasil ultrapassa EUA na cobertura vacinal, mas segue atrás na imunização completa

Giovanna Bronze da CNN

O Brasil ultrapassou os Estados Unidos na cobertura vacinal contra a Covid-19 com pelo menos uma dose, somando a primeira dose com o imunizante de dose única.

Segundo dados do Ministério da Saúde analisados pela reportagem, a cobertura vacinal da população geral no país chega a 61,95%, enquanto nos EUA a vacinação com primeira dose e dose única atingiu 61% da população, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, da sigla em inglês) – quase um ponto percentual menor do que o índice brasileiro.

No entanto, o Brasil aplicou 49% menos doses absolutas e possui uma população 35% menor do que a dos Estados Unidos, além de estar atrás quando a cobertura vacinal é calculada com base na imunização completa – com duas doses ou vacina de dose única.

Segundo o vacinômetro feito com informações diárias das secretarias estaduais de saúde, o Brasil já aplicou a primeira dose de algum imunizante contra a Covid-19 em 79,28% da população adulta (maior de 18 anos). Esse dado é maior que o dos Estados Unidos, que, de acordo com o CDC, aplicou pelo menos uma dose em 73,4% da população adulta. No entanto, há uma diferença: o país estadunidense considera as primeiras doses e as vacinas de dose única somadas, enquanto o cálculo do vacinômetro é feito apenas com a cobertura vacinal da primeira dose.

Em relação à cobertura vacinal da população geral, ao extrair dados do LocalizaSUS, plataforma do Ministério da Saúde, é possível somar as primeiras doses com as vacinas de dose única aplicadas no país. Dessa forma, é utilizada a mesma métrica do CDC para calcular a cobertura vacinal e e, assim, ter efeito de comparação equivalente.

De acordo com os dados do LocalizaSUS, o Brasil já aplicou na população geral 126.788.709 primeiras doses e 4.399.958 vacinas de dose única, totalizando 131.188.667. Com esse dado, a cobertura vacinal da população geral com pelo menos uma dose de imunizante contra a Covid-19 chega a 61,95%.

Já nos Estados Unidos, a cobertura vacinal com primeira dose e dose única atingiu 61% da população, segundo o CDC. É quase um ponto percentual menor do que o índice no Brasil.

Quando olhamos para a imunização completa – ou seja, com vacina de dose única ou com a aplicação de duas doses de outro imunizante – o Brasil está atrás do país estadunidense. Segundo o vacinômetro da CNN Brasil, 27,54% da população geral já completou o esquema vacinal – enquanto nos EUA, segundo o CDC, apenas 51,7% dos habitantes atingiram essa marca.

Em relação à imunização completa de adultos, os Estados Unidos seguem na frente, com 62,7% dos maiores de 18 anos com o esquema vacinal finalizado. No Brasil, esse índice chega a 36,45%.

No entanto, é importante ressaltar que os Estados Unidos possuem população maior que o Brasil. Enquanto o país estadunidense possui 328.239.523 habitantes, de acordo com o Banco Mundial, o Brasil possui 211.755.692 moradores, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Quando olhamos para o recorte de doses absolutas aplicadas, os Estados Unidos estão na frente do Brasil. Segundo dados extraídos do Our World in Data pela CNN, o país que mais aplicou doses absolutas é a China, com 1.988.433.000. Em seguida, está a Índia, com 597.923.238. Em terceiro, estão os Estados Unidos, com 364.842.701 doses aplicadas – enquanto no Brasil foram aplicadas 185.202.200.