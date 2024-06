Acreanos brilham no Shooto Brasil 123, impulsionando carreiras rumo ao UFC

Dois lutadores acreanos se destacaram ao se tornarem campeões em um dos maiores torneios de MMA, o Shooto Brasil 123, realizado no Rio de Janeiro na última sexta-feira (21).

Wendel Almeida, natural do Acre, venceu Edilson Borges na categoria peso médio até 70 kg por decisão unânime dos juízes. Esta vitória marca a quinta conquista de Wendel em eventos de MMA, consolidando sua posição como um atleta de destaque na modalidade.

Outro acreano, Breno Yuri, também brilhou no evento ao superar Ivan Carlos Júnior na categoria peso combinado até 63 kg. Breno conquistou a vitória com uma finalização por mata-leão no terceiro round, mantendo seu recorde perfeito com três vitórias no evento.

Ambos os lutadores moram no Rio de Janeiro e estão focados em alcançar um lugar no UFC, a principal organização de MMA do mundo. Suas vitórias no Shooto Brasil 123 são passos significativos em suas carreiras, aproximando-os do sonho de competir no maior palco do MMA global.