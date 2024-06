Rio Branco é derrotado pelo Trem e fica distante da classificação

O time do Rio Branco voltou a cometer os mesmos erros, inclusive, em bolas paradas e foi derrotado pelo Trem, do Amapá, neste sábado, 33, no Florestão, por 2 a 1. Gustavo (contra) e Dudu marcaram os gols do Trem e Jackson descontou para o Estrelão.

Um jogo com muitos erros

O Rio Branco fez um jogo com muitos erros desde o início. O Trem abriu o placar em “um lance perdido”. O lateral Gustavo recuou para o goleiro Evandro Gigante e a bola foi para no fundo do gol.

A zaga do Rio Branco voltou a falhar e Dudu, livre na segunda trave, cabeceou para fazer 2 a 0.

O Rio Branco foi em busca do empate e após uma cobrança de escanteio, Jackson escorou e o goleiro Vitor tomou um frangaço.

Na volta para a segunda etapa, o Rio Branco tentou empatar, mas criou pouco e não conseguiu.

Longe da vaga

A derrota para o Trem deixa o Rio Branco longe da zona de classificação. O Estrelão “estaciona” na 6ª colocação com 11 pontos e o Trem, 5º colocado, soma 15.

Duelo fora

O elenco do Rio Branco ganha folga neste domingo, 23, e volta aos treinamentos na segunda, 24, no José de Melo, visando o duelo contra o São Raimundo, em Boa Vista, no sábado, 29.

