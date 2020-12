No ranking da Covid-19, o Acre é o 15º em mortes por milhão de casos. O Estado registrou nesta sexta-feira, 25, proporção de 872 mortes/milhão de casos, mas no total são 708 óbitos. O ranking produzido pelo Poder360 é liderado pelo Rio de Janeiro (1.434 mortes/milhão) e o último é Minas Gerais (543 mortes/milhão).

Em número de casos absolutos, são 40.723 casos positivos da doença, número que põe o Acre em último no ranking geral do Ministério da Saúde. O Estado é o que tem o menor número de infectados e de mortes no País quando se leva em conta os números totais e não proporcionais.

O Acre, até o momento, registra 114.551 notificações de contaminação pela doença, sendo que 73.185 casos foram descartados. Atualmente, 643 exames de RT-PCR aguardam análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

Pelo menos 33.316 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 121 pessoas seguem internadas.

