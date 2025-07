Presidência da Câmara fecha semestre com balanço positivo e finanças sob controle

Evento contará com a participação de Rossandro Klinjey e Bruno Romano

O Sebrae promove, no dia 22 de julho, a 3ª edição do Integra, seminário que reúne profissionais para estimular debates sobre integridade, conformidade legal e compliance. Além disso, o evento oferece um cenário ideal para troca de experiências, networking qualificado e fortalecimento do ecossistema empresarial comprometido com a construção de um ambiente mais justo, sustentável e ético.

Este ano, o evento contará com a participação do psicólogo Rossandro Klinjey, que ministrará a palestra “Integridade: o valor que sustenta quem somos e o que entregamos”, e do humorista Bruno Romano, que promoverá momentos de interação abordando integridade e compliance de forma lúdica.

O seminário tem como objetivo apoiar a construção de empresas mais éticas e íntegras, sendo uma iniciativa do Programa de Integridade Corporativa do Sebrae no Acre. O termo compliance refere-se à conformidade com leis, normas e regulamentos, internos ou externos, que orientam as atividades de uma organização. Já a integridade representa o compromisso com a verdade, a ética e a coerência entre o discurso e a prática. No contexto pessoal ou organizacional, a integridade é a base para construir relações de confiança e credibilidade duradouras.

De acordo com a assessora de Controle, Processos e Compliance do Sebrae, Adriana Elizabete, a iniciativa reforça o compromisso da instituição em debater ética e transparência: “Em um cenário cada vez mais desafiador, é essencial promover uma cultura de compliance para construir ambientes mais justos e confiáveis. O Sebrae acredita que a integridade é um valor estratégico para todas as organizações, independentemente do porte ou setor de atuação”, afirmou.

O evento acontecerá das 8h às 18h, com entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. As inscrições podem ser realizadas no site ac.loja.sebrae.com.br

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários