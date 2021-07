Acre tem 380 vagas em cursos superiores ofertadas para 2ª edição do Sisu 2021

O Acre tem 380 vagas disponíveis para serem ocupadas no segundo semestre de 2021 do Sistema de Seleção Unificado (Sisu). A Universidade Federal do Acre (Ufac) concentra todas as vagas ofertadas.

Pode participar do Sisu o estudante que tenha feito a edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtido nota maior que zero na redação. Os interessados não podem ter feito o exame na condição de ‘candidato treineiro‘.

As inscrições para o Sisu do segundo semestre estão previstas para ocorrer de 3 a 6 de agosto. O resultado da chamada única deve ser divulgado no dia 10 do mesmo mês.

Os candidatos não selecionados vão poder integrar a lista de espera e aguardar novas convocações diretamente com a instituição para a qual está concorrendo.

Os estudantes podem consultar as vagas ofertadas nesta edição do Sisu 2021 no site do Ministério da Educação (MEC). Segundo os dados, entre as vagas disponíveis na Ufac estão:

50 para o curso de engenharia elétrica

40 para o curso de engenharia florestal

50 para o curso de filosofia

50 para o curso de jornalismo

50 para o curso de letras espanhol

40 para o curso de medicina

50 para o curso de nutrição

50 para o curso de saúde coletiva