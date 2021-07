Quadro de distribuição pega fogo e princípio de incêndio é controlado em prédio da SEPA

Por

Um princípio de incêndio no prédio da Secretaria de Produção e Agronegócio (SEPA) foi controlado na manhã desta terça-feira, 27, após o quadro de energia do local pegar fogo.

O susto aconteceu na sede provisória, localizada na Avenida Ceará, para onde os servidores foram levados, já que a sede, que fica na Estação Experimental, passa por reforma.

As informações de servidores dão conta de que o quadro de distribuição já tinha apresentado problema no dia de ontem e acredita-se que a causa tenha sido carga excessiva, com a instalação de diversos equipamentos no prédio como computadores, impressoras, bebedouros e ar condicionado.

Apesar das chamas terem provocado correria de servidores, não houve dificuldades para controlar o incêndio, já que atingiu apenas o quadro de distribuição.