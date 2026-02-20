Acre registrou mais de 4 mil ocorrências na rede elétrica causadas por raios em 2025

Levantamento mostra aumento de mais de 9 mil clientes afetados

De janeiro a dezembro de 2025, o Acre ultrapassou a marca de 4 mil ocorrências causadas por descargas atmosféricas, mais conhecida como raios. Por estar majoritariamente instalada em ambiente aéreo, a rede elétrica fica mais exposta à ação de fenômenos naturais, especialmente durante o período chuvoso.

De acordo com dados da Energisa Acre, em 2024 foram registradas mais de 3,7 mil ocorrências relacionadas a descargas atmosféricas, que afetaram 210,5 mil clientes no estado. Já no ano passado, o número de ocorrências subiu para 4,6 mil, atingindo quase 220 mil clientes, o que demonstra um aumento na incidência desse tipo de evento.

A intensificação das tempestades, característica do período chuvoso, traz impactos diretos para a rede elétrica, que por estar em ambiente aéreo fica mais exposta à ação de descargas atmosféricas, ventos fortes e objetos arremessados. Para reduzir esses efeitos, a Energisa Acre mantém um plano anual de manutenção preventiva, com ações contínuas como inspeção de estruturas, manejo de vegetação, podas técnicas e capacitação permanente das equipes.

O Coordenador do Centro de Operações da Energisa Acre, Jhony Poças, destaca que essas iniciativas são fundamentais para fortalecer o sistema diante de eventos climáticos. “Trabalhamos de forma preventiva ao longo de todo o ano, com manutenção contínua e equipes preparadas, para reduzir os impactos das tempestades e garantir mais segurança e agilidade no atendimento aos clientes. Além disso, desde que a Energisa chegou ao Acre, muito investimentos foram realizados na rede, mas nesse período também, a região vem sendo impactado com eventos climáticos cada vez mais severos”, afirma o coordenador.

Além das ações preventivas, a Distribuidora também atua com um plano de contingência específico para períodos de tempestades, que mobiliza diversas áreas da empresa para garantir resposta rápida antes, durante e após cada ocorrência. As medidas incluem reforço operacional, apoio logístico, suporte de tecnologia da informação, equipes adicionais em campo e, quando necessário, disponibilização de grupos geradores.

Esse conjunto de medidas é reforçado por investimentos contínuos na modernização do sistema elétrico. Até o fim de 2025, a Energisa Acre investiu R$ 2,4 bilhões em melhorias na infraestrutura, construção de novas subestações, modernização de equipamentos e adoção de tecnologias que permitem o religamento automático de trechos da rede, agilizando o restabelecimento da energia mesmo antes da conclusão total dos serviços em campo.

Dicas de segurança durante chuvas e tempestades

· Não se abrigue debaixo de árvores;

· Evite permanecer em rios, lagos ou piscinas durante tempestades;

· Procure abrigo em locais seguros, como casas ou veículos; feche portas, janelas e vidros;

· Caso não encontre abrigo, evite se movimentar e permaneça agachado, se possível

· Afaste-se de cercas, alambrados, estruturas metálicas e redes telefônicas ou elétricas;

· Não utilize chuveiro elétrico durante tempestades;

· Mantenha eletrodomésticos desligados das tomadas;

· Não use o celular enquanto estiver carregando;

· Sempre que possível, providencie o aterramento da rede elétrica do imóvel;

· Não toque em fios caídos nem em objetos que possam estar em contato com a rede elétrica;

· Evite estruturas armadas, como tendas e barracas, que podem se soltar e atingir cabos da rede, causando interrupções ou acidentes.

Para registrar ocorrências envolvendo a rede elétrica, os clientes podem acionar os canais de atendimento da Energisa pelo aplicativo Energisa On, pela Agência Digital no site energisa.com.br , via WhatsApp, por meio da assistente virtual Gisa, no (68) 992330341 ou pelo telefone 0800 647 7196.

