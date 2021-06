Acre registra 7 casos de raiva bovina e Idaf acompanha vacinação e monitora cidades de Feijó, Tarauacá e Xapuri

O primeiro caso registrado foi na cidade de Jordão, ainda em dezembro. Já neste ano, foram registrados novos casos, em Feijó, Tarauacá e Xapuri, com uma morte em cada propriedade, sendo que em Feijó foram três locais diferentes, segundo informou o coordenador da Educação em Saúde do Idaf, o veterinário Everton Arruda.

“São duas regionais do Acre onde aconteceram esses casos de raiva e cada um deu em propriedades de uma determinada região. A gente se deslocou até o local, tanto o Idaf com a coordenação de educação em saúde e saúde do município, fizemos reunião e bloqueio, vacinação tanto em bovinos e equinos da região como também nos cães e gatos que é feito pelo município”, disse.

“A gente orienta que as pessoas não tenham contato com animais que estejam com sintomas, mancando, salivando excessivamente. Todas as medidas de controle estão sendo tomadas pelo Idaf e pelos municípios”, acrescentou.