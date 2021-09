Acre receberá cerca de R$ 200 milhões em emendas extraorçamentárias para os 22 municípios

O governo do Estado do Acre receberá cerca de R$ 200 milhões em emendas extraorçamentárias a serem executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) em obras de infraestrutura nos 22 municípios do Acre. O recurso será destinado pelo gabinete do senador Márcio Bittar.

O Deracre trabalha para garantir a trafegabilidade dos acreanos e dessa forma tem intensificado os serviços de pavimentação, reestruturação e infraestrutura de obras no Acre. Os recursos destinados pelo senador irão contemplar obras importantes, como a duplicação da AC-405 em Cruzeiro do Sul, anel viário em Brasileia/Epitaciolândia, pavimentação da estrada AC-445 que interliga Bujari a Porto Acre e recuperação da BR-364.

Trecho de Duplicação da AC-405 em Cruzeiro do Sul, Foto: Ascom/Deracre Trecho de duplicação da AC-405 próxima ao Igarapé Preto em Cruzeiro do Sul, Foto: Ascom/Deracre

Para o diretor-presidente do Deracre, Petronio Antunes, a destinação de emendas ao governo do Acre é símbolo de confiança no governo de Gladson Cameli e compromisso selado com a bancada federal do estado no senado.

O governo do Acre segue em parceria com as prefeituras municipais no intuito de garantir a execução e entrega nos prazos estabelecidos, bem como se propõe acompanhar de perto a qualidade dos serviços. O envio de recursos para os municípios reflete o comprometimento com os acreanos e com o desenvolvimento do estado.