Acre já recebeu mais de R$ 34 milhões em emendas parlamentares em 2025

O estado do Acre já recebeu R$ 34,1 milhões em emendas parlamentares individuais e de bancada em 2025, conforme dados levantados no painel Tesouro Transparente. Desse total, R$ 16,3 milhões foram destinados por meio de emendas de bancada, enquanto R$ 17,8 milhões vieram de emendas individuais.

A maior parte dos recursos foi direcionada ao Governo do Acre, que recebeu R$ 26,5 milhões. Entre os municípios mais beneficiados estão Tarauacá, com R$ 2,5 milhões, Rio Branco, com R$ 1,52 milhão, e Porto Acre, com R$ 1,44 milhão.

Os valores foram aplicados em diferentes áreas, com destaque para infraestrutura e saúde. O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Hidrovia (Deracre) recebeu R$ 6 milhões, enquanto o Fundo Estadual de Saúde foi contemplado com mais de R$ 5 milhões em diversas transferências. Já a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) recebeu R$ 1.4 milhão.

Entre as principais despesas identificadas, destacam-se investimentos em infraestrutura viária, saúde pública e segurança. Além disso, municípios como Acrelândia, Assis Brasil e Mâncio Lima também receberam repasses, que variam entre R$ 225 mil e R$ 374 mil.

As emendas individuais são propostas feitas por cada deputado federal ou senador para o orçamento do governo federal. Já as emendas de bancada são emendas impositivas desde 2019. Os recursos reservados para essas emendas são aplicados conforme indicação de da bancada composta por oito deputados federais e os três senadores.

