Prefeito Jerry participa da abertura da Expedição Resex 2025 dos “Trilheiros do Bairro”

Prefeitura de Assis Brasil marcou presença na abertura da Expedição Resex 2025, organizada pelo grupo “Trilheiros do Bairro” com apoio do município. O evento contou com a participação do prefeito Jerry Correia, que ressaltou a importância de incentivar as práticas esportivas e o ecoturismo na região.

A programação incluiu um momento de confraternização entre os trilheiros, com churrasco, música ao vivo e muita interação. O evento também contou com a presença do prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, reforçando a parceria entre os municípios.

O grupo “Trilheiros do Bairro” é reconhecido por suas expedições, que exploram as paisagens naturais da região, promovendo o contato com a natureza e incentivando um estilo de vida saudável e aventureiro. A Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do esporte e do turismo sustentável, fortalecendo iniciativas como essa, que movimentam a economia local e proporcionam mais qualidade de vida à população.

