O Ministério da Saúde atualizou o mapa de distribuição dos ventiladores pulmonares usados no tratamento da Covid-19. Para o Acre, segundo o MS, já foram enviados 302 ventiladores.

O Ministério da Saúde diz que ampliou a parceria com Estados e municípios para o tratamento de pacientes com Covid-19 e remeteu até agora 12.131 ventiladores pulmonares para todo o Brasil.

Os ventiladores oferecem suporte à respiração quando o corpo não é capaz de desempenhá-la sozinho.

Com a pandemia de coronavírus, a demanda por esses aparelhos aumentou nos hospitais. Afinal, entre as possíveis complicações do Covid-19 está a insuficiência respiratória, principal causa de morte entre os acometidos pela doença.

