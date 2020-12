Por Cahê Mota

Rogério Ceni deu a faixa de capitão, Gabigol fez comemoração, a torcida se mobilizou em enquetes na internet, mas o Flamengo segue firme em seu posicionamento a respeito de Diego Alves. Apesar dos apelos, a diretoria não trabalha com a possibilidade de uma nova proposta para renovação do contrato que se encerra no dia 31 de dezembro.

O discurso dos responsáveis pelo administrativo do clube é de que é preciso ter mente corporativa e seguir o indicado pelo departamento financeiro. O Flamengo oferece um aumento de 10% do salário atual por um ano a Diego Alves, que já recusou e reafirmou o acerto firmado com Bruno Spindel em 24 de outubro.