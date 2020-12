O encontro com a mãe Monique, que está presa há três anos, só foi possível após uma surpresa preparada pela primeira-dama do estado, Ana Paula Cameli.

Uma cena emocionante derramou lágrimas de quem estava no Teatro Hélio Melo, no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco, nesta segunda-feira, dia 14. Uma detenta do regime fechado reencontrou as duas filhas gêmeas com quem não esteve nos últimos três anos.

As pequenas Isabele e Isadora, de quatro anos, só puderam dar um abraço na mãe após autorização da Justiça. Elas nunca foram ao presídio visitar a mãe. O encontro com a mãe Monique, que está presa há três anos, só foi possível após uma surpresa preparada pela primeira-dama do estado, Ana Paula Cameli.

Monique, a mãe das meninas, é uma das presas internadas no Presídio Feminino de Rio Branco, onde participa de projetos coordenados pela Diretoria de Política para as Mulheres, do governo acreano.

