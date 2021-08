Acre já recebeu doses de vacinas suficientes para imunizar mais de 90% da população com pelo menos 1 dose

POR EVERTON DAMASCENO

O Acre já recebeu até este sábado (28) cerca de 842.183 doses de vacina contra a covid-19 por parte do Governo Federal, em um investimento que chega a R4 33,4 milhões.

A quantidade seria suficiente para vacinar mais de 90% da população total do Estado com pelo menos a primeira dose. Ocorre que, até o momento, somente 456.320 receberam a primeira dose (51,02%), outras 183.498 a segunda dose (21,78% ) e mais 11.335 foram imunizados com dose única.

Todos os municípios do Acre, inclusive a capital Rio Branco, já estão vacinando pessoas a partir dos 12 anos.

O próximo passo é distribuir doses de reforço a idosos com mais de 70 anos que tenham tomado a 2ª dose há mais de 6 meses, além de imunossuprimidos. A recomendação é do Ministério da Saúde e passa a valer no Estados a partir do dia 15 de setembro.