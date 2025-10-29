Cotidiano
Acre estreia contra Pará no Campeonato de Vôlei Feminino Sub-16 – 2ª Divisão
O Acre faz sua estreia nesta quarta-feira (29) no Campeonato Brasileiro de Seleções de Vôlei Feminino Sub-16 – 2ª Divisão, enfrentando o Pará, às 17h30 (horário do Acre), no Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco.
Segundo o GE-AC, a competição reúne sete seleções estaduais – Acre, Amapá, Bahia, Pará, Paraíba, Piauí e Roraima – que disputam três vagas na elite da categoria em 2026. Ao todo, seis jogos estão programados para o primeiro dia, válidos pela primeira e segunda rodada.
Sob o comando do técnico Jânio Teles, a seleção acreana conta com 12 atletas convocadas para o torneio. Parte das jogadoras também representou o estado na disputa da 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro Sub-18, realizada em Saquarema (RJ), onde o Acre encerrou a participação na sétima colocação.
A expectativa da equipe é usar a experiência adquirida nas competições anteriores para buscar melhor desempenho e avançar na competição nacional.
Cotidiano
Fase de quartas da Copa Acre terá dois jogos no Tangará
A fase de quartas de final da Copa Acre de Futebol Soçaite inicia nesta quarta, 29, a partir das 19 horas, na quadra do Tangará, com duas partidas.
Furacão do Norte e Adalberto Aragão disputam o primeiro jogo e no segundo confronto o GW Esporte enfrenta o Cafu Auto Peças.
“Temos seis equipes nesta fase, divididas em dois grupos. Os dois primeiros classificados de cada chave avançam para as semifinais”, declarou o vice-presidente da Federação Acreana Futebol Soçaite(FAF7S), Wellington Cabeça.
Cotidiano
Diretoria da Adesg fecha contratações e programa estreias contra o Sena Madureira
A diretoria da Adesg fechou as contratações da meia Geici e da atacante Priscila para a sequência do Campeonato Estadual Feminino. As duas atletas chegam nesta semana à capital acreana e devem estrear no confronto contra o Sena Madureira, pela 3ª rodada da fase de classificação.
“Estávamos com a Gleici e a Priscila contratadas. Precisávamos resolver alguns detalhes e, agora, vamos contar com mais duas atletas de qualidade”, disse Neila Rosas.
Programação definida
O elenco da Adesg vai treinar na quinta, 39, no Sesc, e na sexta, 31, no campo da Assembleia, visando o duelo do fim de semana.
“O grupo vem treinando forte desde o início da semana. A partida contra o Sena é muito importante para as nossas pretensões no Estadual”, declarou a diretora.
Tentar recuperação
A Adesg enfrenta o Sena Madureira no sábado, 1º de novembro, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, e a meta é a recuperação no Estadual. A equipe de Senador Guiomard foi derrotada pelo Galvez por 3 a 1 no último fim de semana.
Cotidiano
FATRI vai fechar inscrições do Seringueiro de Ferro 2025
A Federação Acreana de Triathlon (FATRI) vai fechar nesta quinta, 30, as inscrições para o Seringueiro de Ferro 2025. A prova será realizada no dia 30 de novembro, com 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida.
“Temos mais de cem atletas inscritos na prova. Esse é o evento mais importante da temporada e queremos promover uma grande disputa”, disse a presidente da FATRI, Cláudia Pinho.
4 Estados
Triatletas do Acre, Amazonas, Amapá e Rondônia estão confirmados no Seringueiro de Ferro.
“Queremos promover uma competição com triatletas do Norte. Realizar um evento desse nível significa muito e a ideia é uma geração de recursos em cadeia”, afirmou a dirigente.
