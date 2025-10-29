Acre estreia contra Pará no Campeonato de Vôlei Feminino Sub-16 – 2ª Divisão

O Acre faz sua estreia nesta quarta-feira (29) no Campeonato Brasileiro de Seleções de Vôlei Feminino Sub-16 – 2ª Divisão, enfrentando o Pará, às 17h30 (horário do Acre), no Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco.

Segundo o GE-AC, a competição reúne sete seleções estaduais – Acre, Amapá, Bahia, Pará, Paraíba, Piauí e Roraima – que disputam três vagas na elite da categoria em 2026. Ao todo, seis jogos estão programados para o primeiro dia, válidos pela primeira e segunda rodada.

Sob o comando do técnico Jânio Teles, a seleção acreana conta com 12 atletas convocadas para o torneio. Parte das jogadoras também representou o estado na disputa da 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro Sub-18, realizada em Saquarema (RJ), onde o Acre encerrou a participação na sétima colocação.

A expectativa da equipe é usar a experiência adquirida nas competições anteriores para buscar melhor desempenho e avançar na competição nacional.

