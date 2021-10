Acre é um dos poucos estados que aumentou investimentos em Educação neste ano

De acordo com levantamento divulgado pela Rede de Pesquisa Solidária em Políticas Púbicas e Sociedade, o Acre figura entre as nove unidades da federação que não reduziram despesas líquidas com Educação em comparação com os primeiros semestres de 2019 e 2021, ano que está sendo marcado pelo retorno das aulas presenciais após quase dois anos de paralisação das aulas presenciais devido a pandemia do novo coronavírus.

O boletim técnico aponta que, além do Acre, Pará, Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Roraima, Espírito Santo e Distrito Federal também apresentaram a mesma tendência de gastos com educação pública. Em dezoito estados brasileiros, as despesas foram menores nos períodos confrontados.