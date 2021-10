Idoso não resiste e morre em hospital após acidente no Juruá

Dois homens, incluindo o idoso, foram levados pelo SAMU para o Pronto-Socorro do Hospital do Juruá, onde ele morreu à noite.

Sandra Assunção

O idoso Josias Francelino dos Anjos, de 82 anos, morreu no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul na noite deste sábado, 9, após ser vítima de um acidente de trânsito durante a manhã quando o carro em que ele estava bateu em um poste e desceu em um barranco na Estrada da Variante.

Testemunhas disseram à Polícia Militar que na hora do acidente, três pessoas estavam no veículo, um Gol, que vinha do Ramal da Praia Grande. Em uma curva após a Gazin, o condutor perdeu o controle do automóvel, saiu da pista, bateu lateralmente em um poste e avançou em um barranco.

Segundo a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, quando a guarnição procurou pelo condutor para prestar esclarecimentos sobre o acidente, foi informada por populares que o mesmo havia se evadido do local em um outro veículo, antes mesmo da chegada do SAMU.

Dois homens, incluindo o idoso, foram levados pelo SAMU para o Pronto-Socorro do Hospital do Juruá, onde ele morreu à noite.