Assis Brasil realiza 2° ação em terras indígenas, desta vez no Alto Rio Acre

A prefeitura de Assis Brasil através da Coordenadoria de Esporte, realizou neste sábado, 08, um dia de lazer na Aldeia Três Cachoeiras com os indígenas das etnias Machinery e Jaminawa.

O vice-prefeito Reginaldo Martins esteve presente no evento representando prefeito Jerry Correia no qual destacou o compromisso da gestão com os povos indígenas. ” Nosso objetivo é com esse dia de atividade promover a integração étnica, para que sejam sempre unidos, para que possam melhorar suas aldeias. Assim que assumimos a gestão do prefeito Jerry, logo iniciamos as atividades esportivas tanto na cidade quanto na zona rural, estamos honrando nossos compromissos” disse.

Durines jaminawa agradeceu a prefeitura pela atividade ” Nós aqui das aldeias do Alto Rio Acre, agradecemos a vida da equipe da prefeitura, estava com muito tempo que a gente não realizava alguma atividade e agora prefeito Jerry prometeu, e já está comprando com seu compromisso. Eu sei que e início de mandado ele ainda não fez tudo mas vai fazer pelas comunidades indiginas” destacou



Participaram 5 times na categoria masculina, sendo campeão o time da Aldeia Nova União. 2 times femininos onde Nova União também foi campeã, a premiação foi de 500 reais para o 1° lugar, 300 para o 2° lugar e 200 para o 3° lugar. Feminino 150 1° lugar e 50 para o 2° lugar.

O scretário de Educação Elias Marques esteve presente e o coordenador de Esporte Sandro também estiveram presentes, além de indígenas das aldeias Nova União, Três Cachoeiras, Ananai, Liberdade, Nova Vida, Maria Monteza, São Lourenço, Morada nova e Apuir.

Essa é a segunda ação realizada pela Prefeitura no primeiro ano da atual gestão.