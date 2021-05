Acre é destaque em índice de transparência da vacinação contra a Covid-19

O Estado do Acre foi destaque em transparência quanto às informações prestadas sobre a Covid-19. O resultado foi divulgado após pesquisa realizada pelo doutor em Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Fabiano Maury Raupp, que também é professor Associado do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) e membro do Observatório de Finanças Públicas (Ofip).

As informações foram coletadas do Portal de Transparência do Estado do Acre, onde fica público o acesso de vacinas, recebidas, distribuídas e aplicadas, além da divulgação da população-alvo e grupos prioritários para vacinação.

“Nossa intenção é monitorar a transparência dos Estados na vacinação contra a Covid-19. Buscaremos aperfeiçoar o modelo e, neste sentido, novos critérios poderão ser adicionados à análise. Ficamos felizes com o resultado do Estado do Acre, que alcançou pontuação máxima”, destaca o autor da pesquisa, professor Fabiano Raupp.

A pesquisa faz parte de um conjunto de estudos que é realizado sobre transparência no âmbito do Observatório de Finanças Públicas, é o que afirma a membro do Observatório de Finanças Públicas (Ofip), Ana Rita Silva Sacramento.

“Na semana passada completamos o terceiro levantamento. Nele, o Estado do Acre agora divide a primeira posição, pontuação máxima (100 pontos), com o Estado do Rio Grande do Sul. De fato, os Estados do Acre e do Rio Grande do Sul poderiam ser utilizados como benchmarking pelos demais Estados, inclusive já tivemos uma primeira publicação no Estadão.”, ressalta a doutora Ana Sacramento.

O Portal de Informações sobre o Combate à Covid-19 é de responsabilidade do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde, com informações fornecidas pelo Programa Nacional de Imunizações – PNI/AC.

“O objetivo é mostrar em tempo real as informações referentes à aplicação de recursos para Covid-19, números absolutos, informações sobre o recebimento e distribuição de vacinas, bem como orientações sobre os efeitos da pandemia no Acre”, disse o chefe do Departamento de Tecnologia da Informação da Sesacre, Paulo Sérgio Lima Cavalcante.

Para disponibilizar esses painéis, a Sesacre usa ferramentas de Business Inteligence para conectar dados de diferentes bases locais e nacionais (Ministério da Saúde), disponibilizando-as para a população de modo geral através do Portal.

Entenda como funciona a pesquisa: Transparência da Vacinação contra a Covid-19 (ITVC-19)

O ITVC-19 compõe-se de três dimensões desmembradas em diferentes critérios. A dimensão conteúdo compreende os critérios doses disponíveis, idade ou faixa etária, sexo, população-alvo, tipo de dose e tipo de vacina, e cada critério recebe Peso 1 na composição do Índice.

A dimensão granularidade contempla apenas um critério, a localização, que recebe Peso 3 na composição do Índice. Já a dimensão formato avalia os critérios visualização, formato aberto e série histórica, e cada critério recebe Peso 5 na composição do Índice.

O ITVC-19 adotou a escala de 0 a 100 do ITC-19 (OKBR), na qual zero é atribuído ao Estado menos transparente, e 100 ao mais transparente. Os níveis de transparência foram definidos a partir de intervalos de pontuação, sendo os seguintes: opaco (0 – 19); baixo (20 – 39); médio (40 – 59); bom (60 – 79); alto (80 – 100).