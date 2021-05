PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 014/2021

OBJETO: Registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços da área de saúde sendo consultas médicas ambulatoriais em pediatria, ortopedia, gastroenterologia, ginecologia/obstetrícia, urologia e consulta nutricional completo com exame de bioimpedância, para atender os pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Brasileia.

Data da Abertura: 02 de junho de 2021, às 08h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 20 de maio ao dia 1 de junho de 2021, de segunda a sexta feira na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: [email protected] ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 20 de maio de 2021.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 015/2021

OBJETO: Registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços da área de saúde sendo consultas médicas ambulatoriais em oftalmologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia/metabologia, otorrinolaringologia e fonoaudiologia, para atender a demanda do Município De Brasileia.

Data da Abertura: 02 de junho de 2021, às 09h30min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 20 de maio ao dia 1 de junho de 2021, de segunda a sexta feira na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: [email protected] ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 20 de maio de 2021.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 016/2021

OBJETO: Registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços visando a realização de Exames Médicos sob demanda de: CTD – Curva Tensional Diária, Gonioscopia, Mapeamento de Retina, Tonometria e Teste de But (Break-Up Time) ou Tempo de Ruptura do Filme Lacrimal para atender a demanda do Município De Brasileia.

Data da Abertura: 02 de junho de 2021, às 11h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 20 de maio ao dia 1 de junho de 2021, de segunda a sexta feira na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: [email protected] ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 20 de maio de 2021.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 017/2021

OBJETO: Registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços da área de saúde sendo consultas médicas ambulatoriais em geriatria, infectologia, neurologia pediátrica, neurologia, psiquiatria e reumatologia, para atender a demanda do Município de Brasileia.

Data da Abertura: 02 de junho de 2021, às 14h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 20 de maio ao dia 1 de junho de 2021, de segunda a sexta feira na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: [email protected] ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 20 de maio de 2021.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 018/2021

OBJETO: Registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa especializada na realização de Exames Médicos sob demanda de: abdômen total, obstétrica, mama, rins e vias urinárias, pélvica abdominal, partes moles, parede abdominal, região inguinal, próstata – (via abdominal), região cervical, transvaginal e tireoide, para atender a demanda do Município De Brasileia.

Data da Abertura: 02 de junho de 2021, às 15h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 20 de maio ao dia 1 de junho de 2021, de segunda a sexta feira na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: [email protected] ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 20 de maio de 2021.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 019/2021

OBJETO: Registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa especializada na realização de Exames Médicos sob demanda de: colposcopia, endoscopia digestiva alta, eletroencefalograma (EGG) espirometria, ecocardiograma, monitoramento ambulatório de pressão arterial (mapa), eletrocardiograma de longa duração (holter de 24 horas) e ultrassonografia ocular, para atender a demanda do Município De Brasileia.

Data da Abertura: 02 de junho de 2021, às 16h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 20 de maio ao dia 1 de junho de 2021, de segunda a sexta feira na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: [email protected] ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 20 de maio de 2021

Eva de Souza Vieira

Pregoeira