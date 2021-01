O Estado do Acre teve de criar mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a grande demanda de pacientes graves que procuram o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), em Rio Branco. Agora, a quantidade de leitos para casos graves deve passar de 40 chegar a 50. A medida foi anunciada nessa quarta-feira, 27, pela secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A rede hospitalar do estado tem sofrido com o constante aumento de novos casos e internações de pacientes infectados com o novo coronavírus. Atualmente, o Acre cuida de cinco pacientes do Amazonas. Destes, 2 estão na capital e 3 em Cruzeiro do Sul.

O Into tem ficado ultimamente com uma taxa de ocupação em torno de 90%. Até essa quarta, dos 40 leitos de UTI, 35 estavam ocupados.

Por conta do aumento dos casos, o governo do Acre pediu ao Ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, autorização para fechar a fronteira do Estado do Acre com o Peru e a Bolívia. Assim, ficaria impossibilitado de ceder mais leitos para pacientes de outros estados ou países.

Comentários