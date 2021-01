Os técnicos do Departamento Estadual de Água e Saneamento – Depasa, do município de Brasiléia, estão no aguardo da chegada de uma peça que irá solucionar o problema do rompimento de uma adutora ocorrido no dia 26 passado.

Esse rompimento ocasionou o desabastecimento de maioria das casas da cidade, obviamente causando desconforto para muitos usuários. O problema teria sido solucionado nesta quinta-feira, dia 28, mas, devido a forte pressão onde aconteceu o sinistro, a peça trocada não suportou.

Em contato com o escritório em Brasiléia, disse que a nova peça já está a caminho e tão logo chegue, será colocada e o abastecimento será iniciado e normalizado até esta sexta-feira, dia 29.

Após o conserto, a gerencia do Depasa em Brasiléia irá elaborar um calendários de abastecimento de divulgado para a população, dessa forma, poderão se programar nos dias de envio.

