Entre os dias 3 e 23 de janeiro, o estado registrou 3.721 notificações de dengue. No mesmo período no ano passado, o número de casos era 1.450, ou seja, as notificações da doença mais que dobraram este ano.

Os dados são do Núcleo de Doenças de Transmissão Vetorial da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) atualizados nesta quinta-feira (28), com base nos registros das semanas 1, 2 e 3. O número de casos confirmados ainda não foi divulgado.

Do total de registros do estado, 1.387 foram só na capital Rio Branco. No mesmo período em 2020 as notificações chegaram a 132, o que representa um aumento alarmante de mais de 10 vezes nos casos. Já segundo a Vigilância Epidemiológica de Rio Branco, nos primeiros 14 dias do ano foram registradas 820 notificações de dengue, sendo mais de 600 confirmados.

A cidade de Tarauacá também registrou um aumento substancial nas notificações. Segundo os dados da Sesacre, o município teve 1.315 casos prováveis de dengue do dia 3 a 23 de janeiro. No mesmo período no ano passado tinham sido 210 casos, o que representa um aumento de mais de 500%.

Bujari, Jordão, Porto Acre e Santa Rosa do Purus que não haviam registrado nenhuma notificação da doença nos primeiros 23 dias do ano de 2020, já registram este ano 10, 2,66 e 2 casos, respectivamente.