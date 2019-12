Na manhã desta terca-feira (24) um motorista que não teve o seu nome identificado perdeu a direção e saiu da pista no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco. Segundo informações, o motorista bateu a cabeça e perdeu a consciência.

O médico e deputado estadual Jenilson Leite (PSB), que passava no local na hora do acidente, deu apoio até a chegada do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O condutor foi levado ao Hospital de Sena Madureira, onde segundo informações não tem neurologista, especialidade necessária devido o condutor ter batido a cabeça.

Jenilson usou as suas redes sociais para relatar o ocorrido e explicar que levar o motorista ao Hospital de Sena era uma perca de tempo e que o Samu deveria ter levado direto para Rio Branco, onde tem um neurologista.

Na manhã desta terca-feira (24) um motorista que não teve o seu nome identificado perdeu a direção e saiu da pista no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco. Segundo informações, o motorista bateu a cabeça e perdeu a consciência.

O médico e deputado estadual Jenilson Leite (PSB), que passava no local na hora do acidente, deu apoio até a chegada do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O condutor foi levado ao Hospital de Sena Madureira, onde segundo informações não tem neurologista, especialidade necessária devido o condutor ter batido a cabeça.

Jenilson usou as suas redes sociais para relatar o ocorrido e explicar que levar o motorista ao Hospital de Sena era uma perca de tempo e que o Samu deveria ter levado direto para Rio Branco, onde tem um neurologista.

Comentários