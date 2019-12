O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou empenho (compromisso de pagamento) extra orçamentário da ordem de R$ 1,5 milhão para o município de Sena Madureira. O montante será utilizado na pavimentação de ruas do município.

A liberação do empenho se deu por indicação da deputada Vanda Milani(Solidariedade).Será beneficiada, de forma direta e indireta, toda a comunidade do município.Com esta melhoria, salientou a deputada, a cidade ganha mais ruas com boas condições de trafegabilidade; os imóveis, mais valorização; os pedestres, mais facilidade de acesso e segurança e a cidade assegura mais desenvolvimento.

Benefício

Vanda Milani lembrou que com o crescimento acelerado do município e a maior ocupação demográfica-e o consequente maior tráfego de veículos -a pavimentação das ruas é um dos benefícios mais esperados pela população já que garante infraestrutura para o incremento do desenvolvimento. Segundo a parlamentar, pavimentação é sinônimo de progresso da cidade, bem estar da população e melhoria do aspecto urbanístico. “A pavimentação de ruas é garantia de melhoria da qualidade de vida da população de Sena Madureira”, concluiu a deputada.

