Acidente na BR-317 envolve motocicleta e caminhonete em Brasileia deixa feridos

Brasileia, AC – Na noite deste sábado (8), um acidente de trânsito na BR-317, nas proximidades do km 21, envolveu uma motocicleta e uma caminhonete, resultando em ferimentos para os envolvidos. O incidente ocorreu quando uma caminhonete, conduzida por Kelison (idade não informada), colidiu com uma motocicleta pilotada por Varnuel de Jesus Araújo, de 28 anos.

Durante um patrulhamento na BR-317, a guarnição do GIRO se deparou com o acidente. No local, Varnuel, que mora no km 63, estava acompanhado de Célia Meirelles Cunha, de 48 anos, que viajava na garupa da motocicleta. Célia sofreu uma fratura na escápula e apresentava várias escoriações, além de estar sentindo dores intensas. Varnuel sofreu apenas escoriações leves.

Segundo informações fornecidas por Varnuel, ele estava subindo no sentido Brasileia/Assis Brasil quando a colisão ocorreu. A caminhonete estava saindo de um ramal com os faróis altos, cegando Varnuel e causando o acidente.

A guarnição acionou o Centro de Operações Policiais Militares (Copom) de Brasileia e solicitou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ambulância chegou rapidamente ao local, prestando os primeiros socorros a Célia antes de encaminhá-la para o pronto-socorro do hospital de Brasileia.

Kelison, o condutor da caminhonete, permaneceu no local para prestar esclarecimentos sobre o acidente. Os detalhes do acidente estão sendo investigados pelas autoridades competentes para determinar as circunstâncias exatas que levaram à colisão.

