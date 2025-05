No Acre, projeto capacitará mais de 15 mil alunos e 600 professores no combate ao Aedes aegypti

Transformar mais de 15 mil alunos e 600 professores da Rede Pública de Ensino em agentes efetivos no combate ao Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya – em 10 municípios do Acre. Este será o impacto das ações de educação e saúde do projeto “Todos contra o Aedes aegypti”, lançado na próxima segunda-feira, 12, no Afa Jardim, em Rio Branco, a partir das 9h. A iniciativa é desenvolvida pelo Instituto Sapien em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e apoio do Governo do Estado.

A ideia é capacitar estudantes e educadores, por meio de conscientização e engajamento, para desenvolverem medidas preventivas como a eliminação de criadouros, a disseminação de informações entre as famílias e vizinhanças, além de outras. Nesse cenário, o projeto unirá educação e saúde pública como estratégia de enfrentamento nas escolas do Ensino Fundamental em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Capixaba, Feijó, Mâncio Lima, Senador Guiomard, Sena Madureira, Rodrigues Alves, Tarauacá e Xapuri.

Livros com jogos virtuais, vídeos educativos, cartelas de adesivos, carteirinhas de combatente e um guia de ação semanal estão entre os materiais destinados aos alunos. Eles terão uma cartilha com cronograma de conteúdo, questionários dos assuntos abordados nas capacitações e outros. Já os professores receberão uma formação técnica e pedagógica, com acesso a uma plataforma online de apoio. A partir do trabalho educacional focado na saúde pública, as escolas serão um centro de mobilização social com as iniciativas, que terão visitas domiciliares nas comunidades e ações com os agentes de saúde.

Presidente do Instituto Sapien, Lucas Varela destaca que a educação é a forma mais eficiente para combater vetores de epidemias como a de dengue envolvendo a população. “Através do incentivo à participação social de jovens, famílias e comunidades escolares, poderemos prevenir as doenças provocadas pelo Aedes aegypti e transformar a realidade do Acre. A população precisa ter consciência da importância do seu papel no combate ao mosquito. Para isso, pretendemos formar uma geração de alunos e professores com o compromisso de fortalecer a saúde pública e proteger vidas”, diz ele.

O projeto também prevê a realização de atividades lúdicas e dinâmicas nas escolas como gincanas, concursos culturais com premiação em dinheiro, apresentações teatrais e tecnologia de realidade aumentada. Com isso, pretende-se gerar engajamento real com o tema, tornando cada estudante um multiplicador. A expectativa é que, ao final do projeto, as cidades envolvidas tenham mais consciência sobre os riscos do mosquito e que o conhecimento adquirido ultrapasse os muros escolares.

Os interessados podem obter mais informações sobre a iniciativa do Instituto Sapien e do Ministério da Saúde por meio do endereço eletrônico www.todoscontraoaedesaegypti.com.br ou no Instagram pelo perfil @todoscontraoaedesaegypti. Nestas duas plataformas, as pessoas conhecerão com mais detalhes o desenvolvimento do projeto, ver os resultados positivos que ele ajudou a alcançar em outras cidades de diferentes regiões do Brasil, como quedas de índices de infestação, e acompanhar as atualizações.

