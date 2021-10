Acidente de trânsito em Brasiléia deixa homem ferido após ‘ser jogado’ para debaixo de caminhonete

Era por volta das 7h50 desta sexta-feira, dia 1º de outubro, quando os socorristas do SAMU e agentes do 5º Cifitran, foram acionados até um acidente ocorrido na Avenida Rui Lino, próximo a ponte metálica José Augusto, em Brasiléia.

No local, havia um homem identificado como Matheus Ferreira da Silva, preso debaixo de uma caminhonete que estava estacionada, junto à moto que estava pilotando. Ainda consciente, o mesmo foi orientado por terceiros a não se mexer e aguardar a chegada dos socorristas.

Segundo foi apurado no local, o homem trafegava rumo ao seu trabalho quando teria sido “fechado” por um veículo, o fazendo ir para fora da Avenida. A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e conduzida ao hospital regional Raimundo Chaar, onde recebeu os primeiros socorros.

Com a chegada dos agentes de trânsito no local, não foi possível obter dados concretos do acidente, já que o suposto veículo teria se evadido do local. Somente após ser recuperar, a vitima terá de ir ao Ciretran e dar a sua versão dos fatos e tentarem identificar o motorista.

O jornalista Almir Andrade esteve no local do acidente e filmou. Veja vídeo.