Vídeo: Polícia Federal e Polícia Penal prende advogado em flagrante que tentava entrar com drogas no presídio

Na manhã desta sexta-feira, 01/10, policiais federais prenderam em flagrante, com apoio da polícia penal, um advogado que tentava entrar no presídio Francisco de Oliveira Conde em Rio Branco, Acre, com quase meio quilo de substância entorpecente, possivelmente maconha e cocaína.

Após receber denúncias de que um advogado reiteradamente se dirigia ao presídio para atender clientes e entregar drogas, uma equipe da polícia federal se encaminhou ao presídio e acompanhou o advogado encontrar-se com seu cliente, momento em que foi abordado pelos policiais e o próprio advogado confessou que portava drogas com seu corpo.

Foi lhe dada voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Junto ao advogado havia diversas cartas e documentos que seriam entregues a seus clientes, integrantes de organização criminosa autointitulada de comando vermelho.

O advogado foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Acre onde prestou depoimento e foi autuado por tráfico de drogas com o agravante de ter tentado introduzir entorpecente em unidade prisional além do crime de organização criminosa. Pelos crimes, poderá cumprir até quinze anos de prisão.