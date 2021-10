Prefeitura constrói açude para melhoria da piscicultura em Epitaciolândia

A prefeitura através da Secretaria de Produção e Abastecimento (Agricultura) está construindo açudes para melhorar a criação de peixes em Epitaciolândia.

Nesta primeira etapa a prefeitura está atendendo criadores de peixes que já estão no ramo, mas a ideia do prefeito é ampliar para outros produtores rurais que queiram ingressar na piscicultura como alternativa de renda.

O prefeito Sérgio Lopes tem buscado implantar uma diversidade na agricultura criando alternativas, evitando o desmatamento e aproveitando as áreas já desmatadas.

“Temos buscado diversificar na agricultura, hoje Epitaciolândia é um dos munícipios que mais produz grãos como milhos e agora começando na soja, criação de suínos, bovinos e frangos, más temos que dar total apoio para nossos pequenos produtores familiar para que eles tenham alternativas de cultivo, e a piscicultura é uma saída viável para nosso município.” Destacou Sergio Lopes.

Para o Sr. Minoro Takara que é um dos pioneiros na criação de peixes, essa ajuda da prefeitura veio para alavancar a produção na hora que ele mais precisa.

“Essa ajuda veio em boa hora, agora vou poder diversificar as espécies e melhorar tanto a quantidade de produção, quanto na qualidade, por isso quero agradecer ao prefeito Sérgio Lopes por está aqui como nossos parceiros nos ajudando através da prefeitura.” Destacou Takara.

O Secretário de Agricultura José Ronaldo, avalia como uma ótima iniciativa na área da piscicultura.

“O prefeito Sérgio Lopes, tem buscado implantar novas cultura e fortalecer as já existentes, e aqui é um demonstrativo do compromisso que ele tem com o produtor rural, estamos sempre à disposição para ajuda-los, além do programa de açudagem estamos mecanizando terras para garantir que nossos pequenos produtores possam garantir uma boa colheita.” Destacou Zé Ronaldo.

Veja a matéria em vídeo: