Ação integrada das polícias resulta na prisão de suspeitos por porte ilegal de arma de fogo em Brasiléia

Na data de hoje, uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de dois suspeitos por porte ilegal de arma de fogo, no município de Brasiléia.

As equipes realizavam buscas no bairro José Hussen com o objetivo de localizar uma motocicleta roubada por volta das 08h40 da manhã, quando perceberam um veículo em atitude suspeita. Ao avistarem a viatura, os ocupantes entraram rapidamente no carro e saíram em arrancada brusca, levantando suspeita imediata.

Diante da situação, a guarnição iniciou acompanhamento tático, conseguindo realizar a abordagem do veículo na Rua São Sebastião. Durante o breve acompanhamento, um dos suspeitos tentou se desfazer de uma arma de fogo, arremessando o objeto pela janela do automóvel. A ação foi claramente observada por agentes da Polícia Civil, que prontamente recolheram o armamento dispensado.

Na sequência, a Polícia Militar conseguiu abordar o veículo e deter os ocupantes. Dois suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos cabíveis, sendo autuados por porte ilegal de arma de fogo.

A ocorrência reforça a integração e atuação coordenada das forças de segurança pública do Alto Acre, que vêm trabalhando de forma conjunta, técnica e contínua no enfrentamento à criminalidade e na preservação da ordem pública na região.

