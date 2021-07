Ação conjunta entre Polícia Civil do Acre e Polícia Nacional Boliviana resulta na recuperação de veículo roubado em Rio Branco

Uma parceria envolvendo as Polícia Civil do Acre e Polícia Nacional Boliviana, conseguiram resgatar um veículo utilitário que foi roubado na capital acreana no dia 13 de julho, por criminosos armados que renderam a vítima.

Segundo foi apurado, os criminosos armados renderam a vítima e a amarraram, enquanto levavam o veículo modelo Fiat utilitário, para o lado boliviano e chegaram até a cidade de Porto Rico, distante cerca de 166km de Cobija, capital de Pando.

O veículo foi apreendido pelas autoridades policiais e trazido para a fronteira, onde será restituído às autoridades policiais do Acre, e depois entregue ao proprietário. Um detalhe que chamou atenção, seria do veículo já está portando placa boliviana em tão pouco tempo após ser roubado.

Segundo o comando da Polícia Nacional Boliviana, através da equipe que atua na zona rural e fronteira, esse é um trabalho coordenado e permanente que beneficia a população de forma em geral.