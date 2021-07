Vasco bate o Rio Branco e assume a liderança do Estadual

Por Jairo Barbosa

O Vasco mostrou que não vai ser apenas mais uma equipe na tabela do estadual. O time derrotou o Rio Branco FC na tarde deste sábado por 2 x 1 no Florestão, chegou aos 6 ponto e manteve os 100% na competição. A vitória colocou o cruzmaltino na liderança isolada da competição.

Nolasco abriu o placar para o Estrelão no primeiro tempo, mas viu o time de Oziel não baixou a cabeça e empatou ainda na primeira etapa com Tiago Moreira. No segundo tempo Vasco virou com Tiago Teles e sacramentou a vitória. Com a derrota o Estrelão soma agora apenas 1 ponto em duas partidas.

PRÓXIMOS COMPROMISSOSO Rio Branco-AC volta a campo na próxima quarta-feira (21) para encarar o Humaitá, a partir das 19h, na Arena da Floresta, na capital. Já o Vasco-AC joga no

próximo sábado (24), contra o São Francisco, às 17h, no mesmo estádio. Partidas no horário do Acre.

Fotos: blog Chico Pontes