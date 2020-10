Da redação

Para melhorar as condições de tráfego dos moradores e mobilidade urbana nas ruas do município, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Obras está realizando os trabalhos de melhoramento e tapa buracos.

Os serviços estão acontecendo no Bairro Leonardo Barbosa, o objetivo é dar uma atenção maior, revitalizando as ruas que estavam causando grandes transtornos para os moradores.

A operação tapa buraco é8 uma ação importante para preservação e melhoramento das ruas, que é priorizada pela atual gestão e que já contemplou vários outros bairros.

Importante destacar que a massa asfáltica está sendo produzida no próprio município. Após a usina de asfalto voltar a funcionar através das prefeituras do Alto Acre em parceria com o governo do Estado.

