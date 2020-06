Em cerimônia prevista para as 16 horas no Palácio Rio Branco, 67 policiais civis tomam posse nesta terça-feira (9). O grupo se junta ao quadro permanente do Estado para ampliar a segurança no Acre.

O Governo diz que a nomeação dos novos profissionais “faz parte do compromisso assumido durante a campanha eleitoral do governador Gladson Cameli”.

O concurso público foi realizado no início do ano de 2017. Nesta terça-feira, 9, serão empossados 41 agentes, 8 delegados, 13 escrivães, 5 auxiliares de necropsia.

A cerimônia, diz o governo, seguirá as recomendações sanitárias contra o novo coronavírus, sem aglomerações.

