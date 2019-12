Na manhã da última quinta-feira, dia 5, o Batalhão de Operações Especiais – BOPE, através da Companhia de Policiamento com Cães – CPCães, efetivou a entrega de um filhote de Pastor Belga de Mallinois, cão FLASH. O cão foi doado ao recém criado Canil Setorial do 5° BPM (Brasiléia), idealizado pela comandante da OPM, Major PM Ana Cássia.

O Condutor responsável, Sargento PM P. Frota, concludente do 2° Estágio de Cinotecnia da PMAC, permaneceu durante três meses na CPCães aprimorando os conhecimentos na área de treinamento com cães, encerrando o ciclo no dia 29 de novembro.

O comandante do BOPE, TC PM Edener, esteve presente no encerramento do treinamento dos Sargentos P. Frota e Marcolino, ambos integrantes do Canil daquele município, e fez as recomendações necessárias no trato com semovente.

Também estiveram presentes, nos dois eventos, o 2° Tenente PM Campelo, responsável pelo comando da companhia e do 2° Tenente PM De França, comandante da unidade, que está de férias, além do efetivo da CPCães.

Comentários