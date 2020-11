Logo após a doação dos órgãos, no sábado, o corpo do cantor Giovanni Accioly será encaminhado para ser velado em Tarauacá.

O radialista e ativista cultura Raimundo Accioly usou as redes sociais na manhã de sexta-feira (6) para comunicar que durante todo o dia será feito o procedimento de remoção dos órgãos do filho dele, morto na quinta-feira (5) após se envolver em grave acidente em Tarauacá.

Accioly afirmou que, a princípio, pelo menos 5 pessoas serão contempladas com os órgãos do jovem, incluindo coração, pulmão, entre outros.

“Hoje serão retirados os órgãos do Giovanni que vão ser doados. Em princípio, 5 pessoas serão contempladas”, diz.

Mesmo em meio a dor, Raimundo Accioly optou por ajudar a salvar vidas com os órgãos de Giovanni que foi declarado morto na tarde de quinta-feira (5).

Logo após a doação dos órgãos, no sábado, o corpo do cantor Giovanni Accioly será encaminhado para ser velado em Tarauacá.

“Nossa previsão é sair cedo com ele daqui na manhã de sábado. Vamos nos depesdir dele na quadra da escola Municipal José Augusto de Araújo. Lá teremos homenagens ao Giovanni pelos músicos amigos dele. Teremos um ato ecumênico e depois vamos sepultá-lo. Em função do coronavírus pedimos que as pessoas higienizem as mãos na entrada e usem máscaras”, diz.

