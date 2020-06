Os cuidados com a higiene na manipulação dos alimentos são fundamentais para controlar a contaminação com micro-organismos e evitar doenças. Essas precauções devem fazer parte da rotina de todas as famílias e estabelecimentos, mas a correta higienização de frutas, legumes e verduras, por exemplo, ainda gera dúvidas.

Os professores do curso de Nutrição do Centro Universitário Internacional Uninter, Thais Regina Mezzomo e Alisson David Silva, explicam que a primeira coisa a se fazer é avaliar a forma como o alimento será servido. Frutas, verduras e legumes que serão consumidos in natura, sem sofrer tratamento térmico, devem ser sanitizados.

O procedimento de higienização compreende duas etapas: a limpeza para remoção da sujeira visível, como terra, insetos; deve ser feita sob água potável e, quando for o caso, escova com cerdas de nylon exclusivas para essa finalidade. E a sanitização para remoção da contaminação, que deve ser feita com imersão em solução de hipoclorito de sódio por 15 minutos e depois, enxágue.

Confira o passo a passo.

1. Lave as mãos e utilize utensílios limpos

Antes de iniciar o contato com os alimentos, lave bem as mãos e utilize utensílios limpos. É importante também evitar a contaminação cruzada: por exemplo, não utilize a tábua de carnes para cortar legumes.

2. Retire as partes danificadas dos legumes e verduras antes de realizar a higienização dos mesmos

Eventualmente, apenas uma folha pode estar estragada. Elimine-a.

3. Lave em água corrente

O objetivo de lavar os alimentos em água corrente é para retirar as sujidades aparentes, como terra, folhas e insetos. Neste momento, é possível utilizar escovas de nylon exclusivas para lavar as cascas de alimentos.

4. Coloque as frutas, legumes e verduras em solução de hipoclorito de sódio

Utilize uma colher de sopa (10 ml) de hipoclorito de sódio ou água sanitária na concentração de 2,0% ou 2,5% – ou duas colheres de sopa de hipoclorito na concentração de 1% – para cada litro de água. Coloque os alimentos em imersão nesta solução por quinze minutos.

5. Enxague em água corrente

Retire as frutas, os legumes e/ou as folhas da solução clorada e enxágue em água corrente. Pronto, o seu alimento está adequado para o consumo.

Thais ainda esclarece uma dúvida comum da população, a solução clorada não elimina os agrotóxicos. “Neste caso o objetivo é eliminar os micro-organismos que não são visíveis a olho nu e que podem causar sérias doenças ao nosso organismo. Contudo, alguns estudos têm demonstrado o poder do bicarbonato de sódio em solução (10g/L) com frutas e legumes por 15 minutos em reduzir o percentual de agrotóxicos nos alimentos”.

Silva reforça que o vinagre apenas remove sujeira e não faz a desinfecção, e acrescenta: “não recomendamos o uso de detergente, pois pode conter resíduos químicos e deixá-los nas cascas dos alimentos”.

Para quem se interessar em saber mais sobre o tema, a Uninter promove um curso de extensão on-line, gratuito e aberto ao público, que trata das boas práticas na manipulação de alimentos. As inscrições estão abertas no link bit.ly/CursosUninterCovid19. O curso gera certificado de 60h extracurriculares.

Por ​​Lorena Oliva Ramos

