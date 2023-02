Furto de fios atrasa desfile de blocos em Rio Branco

Nesta terça-feira (21) acontece o Desfile dos Blocos que participam do concurso no Carnaval de Rio Branco em 2023. O desfile acontece na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CEBRB), e por isso, o trânsito sofrerá alterações.

A Superintendência Municipal de Trânsito de Rio Branco (RBTrans) vai interditar trechos da via e de ruas próximas no Centro da capital. De acordo com a RBTrans, a circulação ficará assim:

13h: Interdição na Avenida Getúlio Vargas no cruzamento com a Avenida Ceará

17h: Interdições nas ruas Rio Grande do Sul com a Floriano Peixoto, na Rui Rui Barbosa com a Floriano Peixoto e a Avenida Brasil com a Marechal Deodoro.

Em todos os locais de interdição haverá agentes controlando e orientando os condutores.

