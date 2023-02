Casarão promoveu baile com ‘Moças do Samba’ no último dia de Carnaval

O antigo Casarão apresentou nesta terça-feira (21), o tradicional grupo de samba Moças do Samba, com mais uma edição baile carnavalesco com o tema, “Carnaval Amava das Moças”.

O grupo que hoje está na estrada com 10 anos de existência formado exclusivamente por mulheres, foi criado com foco na pesquisa, no protagonismo feminino e nas causas afro, no repertório tem muito samba enredo, samba de raiz, machinhas, frevo, axé e outros.

De acordo com uma das vocalistas, Carol de Deus, integrante do grupo, o que move as três integrantes além do amor ao samba, também as questões sociais e protagonismo feminino.

“Sempre fomos amantes do samba e em 2013 o Clube do Samba promoveu uma oficina de samba para mulheres. Eramos em oito no início, mas depois só ficamos eu, Carol de Deus a Narjara Saab e Sandra Buh. O objetivo, além do entretenimento é levar uma conscientização social ao nosso público”.

O projeto Samba das Moças é incentivado pelo Fundo Municipal de Cultura.

Comentários