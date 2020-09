Com os presos foram encontradas sete teresas [cordas feitas de lençóis], uma escada e uma chave artesanais, além de um simulacro de arma de fogo.

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) informou que ao menos quatro presos já estavam na área externa do alojamento. Com o barulho do tiro, alguns retornaram para o pavilhão.

Ao verificarem a situação, os policiais identificaram que os presos das celas 3, 4, 8 e 9 abriram o solário com uma chave artesanal e depois fizeram um buraco na parede do local para ter acesso à área externa do pavilhão. Após isso, a intenção do grupo era pular a muralha da unidade.