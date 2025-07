“Eu que deveria taxar ele”, diz Lula em resposta a tarifaço de Trump

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se reuniu, nesta sexta-feira (11), com o encarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, e pediu revisão da sobretaxa de 50% anunciada pelo presidente Donald Trump.

O encontro ocorreu no escritório do governo de São Paulo em Brasília. Na ocasião, Tarcísio falou do impacto da alíquota no setor industrial e no agronegócio no estado.

São Paulo é o maior exportador do Brasil para os EUA. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar, e Minas Gerais em terceiro.

No encontro com Escobar, Tarcísio também discutiu a importância estratégica das relações históricas entre os países e a necessidade de superar a questão.

O governador falou sobre a reunião antecipada pela CNN logo após o encontro, e reforçou que irá abrir diálogo com empresas paulistas “lastreado em dados e argumentos consolidados” para buscar uma solução efetiva. Segundo a publicaçao, Tarcísio também abordou as consequências da tarifa para a indústria e agro brasileiro.

“É preciso negociar. Narrativas não resolverão o problema. A responsabilidade é de quem governa”, escreveu Tarcísio.

A Embaixada dos EUA no Brasil também se manifestou sobre o encontro. Sem citar a pauta da conversa, a nota diz que “diplomatas americanos se reúnem regularmente com governadores brasileiros”.

“O encarregado de Negócios dos Estados Unidos Gabriel Escobar se reuniu com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estado com a maior concentração de investimento americano no Brasil. Ressaltamos que diplomatas americanos se reúnem regularmente com governadores brasileiros. A Embaixada dos EUA promove os interesses das empresas americanas e a cooperação bilateral”, diz o comunicado.

Tarcísio cobra “maturidade política”

No dia seguinte ao anúncio de Trump, na quinta-feira (10), o gestor estadual comentou o caso e disse que a sobretaxa “demanda uma profunda reflexão” e que cabe ao governo federal resolver a questão com “maturidade política”.

“Parece que o governo Lula não entendeu ainda que ideologia e aritmética não se misturam. Resolver os problemas das pessoas, das nossas empresas, dos nossos exportadores é mais importante do que o revanchismo, a bravata e a construção de narrativas”, afirmou.

No anúncio oficial, Trump afirmou que a nova tarifa era uma reação à postura do STF (Supremo Tribunal Federal) em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), investigado por suposta tentativa de golpe de Estado.

O governador foi criticado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma entrevista no fim do dia. O petista disse que Tarcísio não conseguirá esconder sua afinidade com Donald Trump.

“O seu Tarcísio não vai tentar esconder o chapéuzinho do Trump, não. Pode ficar mostrando para a gente saber quem você é. Está cheio de lobo em pele de cordeiro por aí”, ironizou.

No mesmo dia, também em Brasília, o governador chegou a almoçar com Bolsonaro. O encontro foi registrado nas redes sociais de Tarcísio, que publicou vídeos ao lado do ex-presidente e de apoiadores no restaurante.

Segundo apurou a CNN, Tarcísio e Bolsonaro discutiram os impactos da medida e não descartam uma ação integrada para tentar reverter a decisão.