Um morador da cidade de Alto Paraíso, localizada na região Sul de Rondônia, procura pela mãe após ter saído de casa aos 16 anos de idade, para tentar a vida no estado vizinho. Raimundo Nonato Pereira, de 52 anos, contou que após procurar uma vida melhor em outro estados não teve mais notícias da família.

Segundo Raimundo Nonato, a mãe dele se chama Maria de Nazaré Pereira, conhecida como ‘Dona Maria’ na cidade de Tarauacá. Desde que Raimundo foi morar no estado de Rondônia, na cidade de Alto Paraíso, o mesmo não tem informação da família; irmãs Alcione e Cirlene Pereira, principalmente de sua querida e amada mãe, com quem sonha todos os dias.

“Vim atrás de uma vida melhor aqui na cidade de Alto Paraíso, no estado de Rondônia, quando tinha 16 anos de idade. Vim trazido por conhecidos e com uma esperança de vida melhor. Tenho vontade e sonhos de rever minha mãe e minhas irmãs pois hoje tenho condições financeiras, então estou apelando para quem puder me ajudar a encontrar minha mãe que mora na cidade de Tarauacá”, contou Raimundo Nonato ao amigo.

A cidade de Alto Paraíso é um município localizado no interior do estado de Rondônia. Surgiu como Núcleo Urbano de Apoio Rural (NUAR) do projeto de assentamento Marechal Dutra.

Os primeiros colonizadores da região subiram uma elevação e descobriram uma paisagem exuberante e indescritível que lhes dava a impressão de ser o paraíso prometido. Daí teria surgido o nome que denominava um paraíso existente num lugar alto.

A cidade é ligada à BR 364 através da RO 459, encontrando-se à 56 km de Ariquemes e à 200 km de Porto Velho.

O município é banhado por diversos rios, entre eles o rio Tabócas, bem próximo à cidade, também o Massagana, Santa Cruz e o Candeias na divisa com o município de Porto Velho e o rio Jamari, importante rio que é usado pela Usina Hidrelétrica de Samuel.

Quem tiver notícias de Dona Maria de Nazaré Pereira que mora em Tarauacá, município localizado no noroeste do estado do Acre, distante cerca de 400 km da capital do estado, Rio Branco, pode entrar em contato através do número celular do seu filho, (69) 99389-3483, a redação do jornal oaltoacre.com gostaria que os demais sitios especializados em noticias da região do Purus, que republicasse esse material para chegar aos familiares do seu Raimundo Nonato pereira.

As informações que chegaram na redação do jornal oaltoacre.com em relação ao desejo do acreano Raimundo Nonato em rever a mãe e as irmãs, que mora em Tarauacá, depois de 36 anos, é de angústia e saudade.

Foi através do funcionário público do município de Brasiléia, Flávio Adjânio Pires de Souza, mais conhecido na cidade por (Ratinho), que ao visitar os familiares da esposa Neuza Francisca de Paula no município de Alto Paraíso, estado de Rondônia, se deparou com o sonho de Raimundo Nonato em revê a Mãe e as irmãs que desde os 16 anos, não tem notícias e nem contato com a família que mora no município de Tarauacá (AC).

